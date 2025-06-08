長野県須坂市に「イオンモール須坂」が10月3日（金）にオープンします。廃駅の近くに「イオンモール須坂」開業イオンモールは2025年6月5日、長野県須坂市に「イオンモール須坂」が10月3日（金）にオープンすると発表しました。須坂長野東IC付近。中央が建設中のイオンモール須坂（画像：須坂市）。場所は上信越道の須坂長野東ICを下りてすぐで、長野駅からも一本道という場所です。延床面積は約9万1000平方メートル、総賃貸面