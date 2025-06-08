中谷賞・北陸放送旗争奪県高校ラグビー大会の決勝が8日、金沢市営球技場で行われました。対戦したのは4連覇を目指す日本航空石川と合同チーム（鶴来・金沢二水・羽咋工業）です。序盤から猛攻撃を仕掛け、前半を54対0で折り返した航空石川。オレンジのユニフォームの合同チームも負けじとチャンスを伺いますが、あと一歩が及びません。試合は航空石川が101対0で圧倒し、4年連続17回目の優勝を果たしました。航空石川と合同チームは