石川県出身として52年ぶりに横綱となった津幡町出身の大の里関が、昇進後初めて県内に戻り、地元の子どもたちと交流しました。県内外の小学3年生から中学3年生までのおよそ200人が参加し金沢市で行われた「親善少年相撲金沢大会」。そこに姿を見せたのは、横綱昇進を果たしたばかりの津幡町出身の大の里関です。横綱・大の里関Ｑ相撲を始めたきっかけは「石川県に生まれたからです。石川県に生まれてなかったら、相撲をやってなか