ゼンハイザージャパンは、Neumannのヘッドホン「NDH 20」「NDH 30」専用のDAWプラグイン「RIME」を2025年6月12日に発売する。オンライン限定のダウンロード販売で、参​考価格は1​7,380​円。Neumannのヘッドホン「NDH 20」「NDH 30」専用のDAWプラグイン「RIME」「RIME」は、Neumannのヘッドホン「NDH 20」「NDH 30」専用のマルチチャンネルフォーマットでミキシングとマスタリングを行うためのDAWプラグイン。本