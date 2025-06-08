½Õ¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦¤ò·è¤á¤ë°ÂÅÄµ­Ç°¡¦G?¤Ï¡¢¹¥°Ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿2ÈÖ¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬²£¹ËÁêËÐ¤Ç´°¾¡¡£2ºÐ¡¦3ºÐ¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥ëG?À©ÇÆ¤ËÂ³¤­¡¢¸ÅÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿4ºÐ¤Ç¤â¾¡Íø¡£G?3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÀîÅÄµ³¼ê¤ÏNHK¥Þ¥¤¥ëCºÇÂ¿¤Î4¾¡ÌÜ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÎµÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¼êµ³¾è¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬2Ãå¡£½©¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¤Ç¡¢4·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤âÀ©¤·¤¿¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£