6月8日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1400m）は、高杉吏麒騎乗の1番人気、ファムマルキーズ（牝2・栗東・大久保龍志）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のトライアンフパス（牝2・栗東・宮徹）、3着にラブルラウザー（牝2・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは1:21.8（良）。【新馬/阪神5R】新馬戦一番星はチュウワカーネギー力強く差し切る高杉吏麒騎乗の1番人気、ファムマルキーズが嬉しいデビューVを