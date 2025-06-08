優勝した蝉川泰果＝宍戸ヒルズCCBMWツアー選手権森ビル杯最終日（8日・茨城県宍戸ヒルズCC＝7430ヤード、パー71）3位から出た蝉川泰果が1イーグル、4バーディー、1ボギーの66と伸ばし、通算10アンダーの272で並んだ前日首位の堀川未来夢をプレーオフで下して初優勝した。国内三大大会は日本オープン選手権に続き、2勝目。5年シードと賞金3千万円を獲得した。ツアーはアマチュア時代の2勝を含め通算5勝目となった。最終日、プレ