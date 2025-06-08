肺炎のため3日に89歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの告別式が8日、都内の斎場で営まれた。告別式には親族、V9時代のチームメート、監督時代のコーチ、選手らが参列。巨人OB会長の中畑清氏（71＝スポニチ本紙評論家）が読売新聞グループ本社、読売巨人軍を通じて弔辞を発表した。以下、中畑氏の弔辞全文。「監督、親父さん、そしてミスター。長い間ありがとうございました。あなたは私の人生の全てです。思い出