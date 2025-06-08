◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ＤｅＮＡ―日本ハム（８日・横浜）ＤｅＮＡ・牧秀悟選手が１１号ソロを放った。２点差に追い上げた６回２死、金村が投じた１３５キロのカットボールを右翼席へ運んだ。５月３１日のヤクルト戦（横浜）以来となる７試合ぶりの一発に「やっと打つことができました」とホッとした表情を浮かべた。