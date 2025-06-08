金沢市で行われた少年相撲大会を訪問した新横綱大の里＝8日大相撲の新横綱大の里が8日、昇進後初めて故郷の石川県に凱旋した。金沢市内で行われた少年相撲大会を訪問し、大きな歓声を浴びた。サインや記念撮影に快く応じ「こうやって来られて良かった。たくさんの方が喜んでくれてうれしい」と笑みを浮かべた。初優勝後の昨年6月にも訪れ、今年は相撲教室を実施。同じ二所ノ関部屋の幕下以下の力士が子どもたちに胸を出す姿を