JR静岡駅の新幹線改札内コンコースで、乗客のバッグの中から金品を盗もうとしたとして、23歳の大学生の男が警察に現行犯逮捕されました。 窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡市清水区追分の大学生の男(23)です。男は6月8日午前8時ごろ、JR静岡駅の東海道新幹線改札内コンコースで、都内に住む女性(29)が持っていたバッグの中から金品を盗もうとした疑いが持たれています。 警察によりますと、男は女性の背