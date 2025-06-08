【ルヴァン杯プレーオフラウンド第2戦】(ヤマハ)磐田 1-0(前半0-0)湘南<得点者>[磐]上原力也(78分)<警告>[磐]金子大毅(38分)、マテウス・ペイショット(85分)、ジョルディ・クルークス(90分+6)[湘]鈴木章斗(55分)、福田翔生(63分)観衆:8,908人主審:清水勇人副審:熊谷幸剛、田中利幸└湘南が7年ぶりのルヴァン杯8強進出! 敵地で磐田に0-1も2戦合計2-1で逃げ切る