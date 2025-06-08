【J2第17節】(富山)富山 0-1(前半0-1)水戸<得点者>[水]寺沼星文(42分)<警告>[富]植田啓太(87分)[水]渡邉新太(47分)、山本隼大(50分)観衆:4,873人主審:フロリアン・バドストゥーブナー