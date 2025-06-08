【J3第15節】(Axis)鳥取 2-0(前半1-0)長野<得点者>[鳥]富樫佑太(5分)、河村匠(90分+5)<警告>[鳥]富樫佑太(50分)、曽我大地(73分)[長]進昂平(20分)観衆:2,040人主審:堀善仁