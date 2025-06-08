【J3第15節】(春野陸)高知 3-2(前半1-1)奈良<得点者>[高]新谷聖基(34分)、三好麟大(58分)、高野裕維(62分)[奈]田村亮介(19分)、百田真登(48分)<警告>[高]深川大輔(3分)、鈴木俊也(6分)、岡澤韻生(54分)[奈]岡田優希(63分)主審:田邉裕樹