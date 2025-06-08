【J2第17節】(NACK)大宮 1-1(前半0-0)愛媛<得点者>[大]豊川雄太(90分+1)[愛]村上悠緋(56分)<警告>[大]村上陽介(29分)、ファビアン・ゴンザレス(58分)、中山昂大(85分)、関口凱心(89分)[愛]福島隼斗(20分)、山原康太郎(23分)観衆:10,527人主審:井上知大