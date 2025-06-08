【J3第15節】(CFS)栃木C 1-0(前半0-0)北九州<得点者>[栃]ピーター・ウタカ(74分)<退場>[北]辻岡佑真(34分)<警告>[栃]相澤ピーター・コアミ(21分)[北]井澤春輝(25分)、樺山諒乃介(26分)、辻岡佑真(31分)、高昇辰(74分)主審:佐々木慎哉