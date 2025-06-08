[6.8 ルヴァン杯プレーオフラウンド第2戦](ニッパツ)※18:00開始主審:御厨貴文副審:日比野真、森川浩次<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 1 フェリペ・メギオラーロDF 30 山崎浩介DF 2 ンドカ・ボニフェイスDF 5 福森晃斗MF 3 鈴木準弥MF 4 ユーリ・ララMF 28 熊倉弘貴MF 48 新保海鈴FW 49 駒沢直哉FW 13 小川慶治朗FW 18 森海渡控えGK 32 石井僚DF 27 レオ・バイーアMF 17 新井瑞希MF 39 遠藤貴成MF 6 駒井善成MF 8 山根永遠FW