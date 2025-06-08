Snow Manのメンバー・向井康二と渡辺翔太が自身の個人Instagramにて、6月7日・8日の2日間、神奈川・日産スタジアムにて行う『Snow Man 1st Stadium Live Snow World』日産スタジアム公演でのリハーサルショットを投稿した。 写真：向井康二が公開した『Snow Man 1st Stadium Live Snow World』国立競技場公演ショット＆渡辺翔太が公開した日産スタジアムDAY1のリハーサルショット ■今回もガチカメラ持参でメ