男子ゴルフの国内メジャー第２戦、ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビルカップは８日、茨城県の宍戸ヒルズＣＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、蝉川泰果（２４）が通算１０アンダーで並んだ堀川未来夢とのプレーオフを制して、２年ぶりのツアー５勝目を挙げた。優勝賞金は３０００万円。２打差の３位は金子駆大と米沢蓮。