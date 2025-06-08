「阪神−オリックス」（８日、甲子園球場）阪神・中野が超美技でスタンドを沸かせた。４−１の六回１死一塁。杉本の打球はふらりと上がり、右前に落ちると思われたが、二塁・中野が落下点へ猛ダッシュし、後ろ向きでキャッチした。甲子園は騒然。大型ビジョンでリプレー映像が流れると、再びどよめきに包まれた。