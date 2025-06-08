肺炎のため３日に８９歳で亡くなった元巨人・長嶋茂雄さんの通夜・告別式が、７日と８日にそれぞれ東京都の桐ケ谷斎場で営まれた。近親者のみで執り行われ、通夜には計１２６名が参列。親族は喪主の次女・三奈さんや長男の一茂氏ら、巨人関係者ではＶ９のチームメートや監督時代の選手・コーチ、阿部慎之助監督やコーチ陣、岡本和真内野手や丸佳浩外野手らも出席した。弔辞は堀内恒夫氏と原辰徳氏が読みあげた。▽堀内恒夫氏