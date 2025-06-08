edhiii boi¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÅ·ºÍ¥®¥ã¥ó¥°(ÂçÅ·ºÍRemix)¡×¤ò6·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Ûedhiii boi¡¢À¾ËÜ¹îÍø¤¬¾×·âÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÅ·ºÍ¥®¥ã¥ó¥°(ÂçÅ·ºÍRemix)¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ë ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢6·î7Æü¤ËÅìµþ ½ÂÃ«¤ÎSpotify O-EAST¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¡Øedhiii boi 1st TOUR Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜÊÔ½ªÈ×¤ËÆ±¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬²ñ¾ìBGM¤È