女優の南野陽子が7日、東京・有楽町の丸の内 TOEIで行われた「スケバン刑事フェスティバル in さよなら 丸の内TOEI」に斉藤由貴、浅香唯とともに登場した。「スケバン刑事フェスティバル in さよなら 丸の内TOEI」に登場した南野陽子長きにわたり親しまれてきた東京・有楽町の映画館・丸の内TOEIが、2025年7月27日をもって閉館。それに伴い、東映は閉館までの期間に「さよなら 丸の内TOEI」プロジェクトを実施している。その一環と