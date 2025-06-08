²¤½£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡Àï¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬Á°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢17ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢µ­¼Ô¤«¤é·è¾¡¤òÀï¤¦Î¾¹ñ¤¬¡¢26Ç¯WÇÕ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¤½¤¦¤À¡£¤Ç¤â¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÅÒ¤±¤ë¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥Ú¥¤¥ó¤À¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡Ö¤Ç¤âº£¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£