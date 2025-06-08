[6.8 J3第15節](CFS)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 5 奥井諒DF 15 佐藤喜生DF 22 鈴木裕斗DF 42 マテイ・ヨニッチMF 10 岡庭裕貴MF 16 加藤丈MF 20 土佐陸翼FW 23 吉田篤志FW 77 田中パウロ淳一FW 99 平岡将豪控えGK 1 原田欽庸DF 27 梅澤魁翔MF 8 森俊貴MF 11 表原玄太MF 26 宇都木峻MF 28 小西慶太郎FW 17 藤原拓海FW 79 齋藤恵太FW 90 ピーター・ウタカ監督今矢