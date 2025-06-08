[6.8 J3第15節](Axis)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 4 二階堂正哉DF 6 温井駿斗DF 55 大嶋春樹MF 7 小澤秀充MF 11 東條敦輝MF 16 丸山壮大MF 21 河村匠MF 34 曽我大地FW 10 富樫佑太FW 19 三木直土控えGK 39 櫻庭立樹DF 3 永野修都DF 8 田中恵太MF 32 伊川拓MF 42 金浦真樹MF 66 土肥航大FW 9 棚田遼FW 18 半田航也FW 22 吉田伊吹監督林健太郎[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原