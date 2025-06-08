キアヌ・リーブス主演『ジョン・ウィック』第5作の脚本作業が進行中であることがわかった。シリーズ監督のチャド・スタエルスキが明らかにした。もっとも、本格始動にはいくつものハードルがあるようで──。 『ジョン・ウィック』第5作の製作が正式に発表されたのは2025年4月のこと。前作『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）の結末を経て、「ジョン・ウィックの新たな物語」がという。監督のスタエ