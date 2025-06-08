今日8日、九州北部(山口県を含む)と四国地方が梅雨入りしました。一方で、沖縄は2015年に並び、過去最も早い梅雨明けとなりました。この先、梅雨前線は本州付近に停滞し、明日9日以降は本州付近も続々と梅雨入りするでしょう。11日(水)にかけては西日本を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。また次の週末も西日本や東日本に活発な雨雲がかかるでしょう。今日8日九州北部と四国地方が梅雨入り沖縄地方は梅雨明け今日8日、