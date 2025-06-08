◆日本生命セ・パ交流戦２０２５中日―ロッテ（８日・バンテリンドーム）【ロッテ】１（右）藤原、２（捕）寺地、３（一）池田、４（左）山本、５（二）藤岡、６（三）安田、７（遊）茶谷、８（中）高部、９（投）ボス【中日】１（中）岡林、２（二）田中、３（右）上林、４（一）ボスラー、５（三）高橋周、６（左）大島、７（遊）村松、８（捕）石伊、９（投）松葉