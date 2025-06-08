◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（８日・ハードオフ新潟）巨人のイースタン・リーグ、オイシックス戦のスタメンが発表された。３試合連続打点を記録している坂本勇人内野手が「３番・ＤＨ」、ドラフト１位・石塚裕惺内野手が「１番・遊撃」に入った。先発は２年目左腕の森田駿哉投手で、山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（遊）石塚２（三）浦田３（指）坂本