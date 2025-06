モデルの福山絢水が7日、YouTubeチャンネルでMCを務める古着店”Top of the Hill 高円寺店”にて、初の単独フリーマーケットイベントを開催した。 イベントでは福山さんの私服が200点以上販売されるとともに、訪れた客に接客・販売を行いファンとの交流を深めた。1日で合計50名を超える客が訪れた。The post 福山絢水、初の単独フリマイベント開催私服200点以上販売しファンと交流 first appeared on GirlsNews.