岸田文雄前首相（衆院広島1区）が8日、フジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。コメ価格の高騰問題について言及した。「コメは買ったことがない」などの発言で事実上、更迭された江藤拓前農相（衆院宮崎2区）に代わって、小泉進次郎氏（衆院神奈川11区）が5月21日に農相に就任。随意契約により、政府備蓄米を安価で放出するなどの対策に出ている。小泉氏は、5日の衆院農林水産委員会のコメの流通に関する