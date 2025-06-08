元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子（50）は8日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。今月3日に89歳で亡くなった巨人終身名誉監督、長嶋茂雄さんをしのんだ。番組では恒例のスポーツコーナーに、「スペシャルご意見番」で、長嶋さんと長きにわたり親交があった元巨人の張本勲氏と、佐々木主浩氏をコメンテーターに迎え、長嶋さんの選手、監督時代の功績を振り返った。膳場は「今週は、悲しい、大きなニ