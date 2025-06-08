◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人佐々木俊輔外野手▽阪神漆原大晟投手▽ヤクルト高橋奎二投手▽中日伊藤茉央投手【出場選手登録抹消】▽巨人馬場皐輔投手▽巨人ヘルナンデス外野手【注】阪神の漆原大晟は、脳振盪特例措置で抹消された石井大智の代替指名選手。◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム金村尚真投手【出場選手登録抹消】▽日本ハム山崎福也投手▽ロッテ