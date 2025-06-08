河内遙による話題の漫画を、Aぇ! group・正門良規が連続ドラマ初主演、恋愛ドラマ初挑戦でドラマ化した『ムサシノ輪舞曲』。本作は10歳年上の女性を一途に思い続ける蕎麦屋の息子・阿川龍平（正門良規）と、龍平に思われるバレエ講師のヒロイン・武蔵原環（高梨臨）による“大人の恋愛ドラマ”だ。6月7日（土）に放送された第8話では、失恋で落ち込んだ龍平が同世代かつ同趣味で意気投合した雑誌編集者の沼田ヨリコ（影山優佳）の