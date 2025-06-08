6月8日、熊本ヴォルターズは田中力、山本翔太、保坂晃毅、長島蓮、澤邉圭太、山田安斗夢、ミッチェル・ライトフット、グレゴリー・エチェニケら8選手と2025－26シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。 主力外国籍選手のライトフットとエチェニケは今シーズンインサイドを主戦場に躍動し、いずれも1試合平均2ケタ得点を記録。ライトフットは平均リバウンドにおいても「10.7」をマ&