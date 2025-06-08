[6.8 J3第15節](愛鷹)※14:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 1 渡辺健太DF 2 宮脇茂夫DF 5 篠崎輝和DF 16 三原秀真DF 28 井上航希MF 14 徳永晃太郎MF 24 柳町魁耀MF 71 渡邉綾平FW 9 鈴木輪太朗イブラヒームFW 10 佐藤尚輝FW 11 森夢真控えGK 21 前田宙杜DF 3 ルーカス・セナDF 4 グスタボ・リッシMF 6 遠山悠希MF 7 沼田航征MF 17 藤井建悟MF 35 向井ひな太FW 19 齋藤学FW 23 白輪地敬大監督中山