「BCNランキング」2025年5月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20EW3（シャープ）2位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）3位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）4位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBT2200（ソニー）5位4Kチュ