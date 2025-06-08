小泉進次郎農林水産大臣（44）の妻で、フリーアナウンサーの滝川クリステル（47）が、大切な家族との別れを報告した。【映像】滝川クリステルの子どもたちや“家族”とのプライベートショット（複数カット）2019年8月、小泉農水大臣と結婚し、5歳の長男と1歳の長女、2人の子どもがいる滝川。Instagramでは、「先日、天気のいい日にアリスさんを連れて日なたぼっこ。娘とあくび合戦。可愛い」と、子どもたちや愛犬・アリスとの