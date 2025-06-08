´ã¶À¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Ç?Èþ¤Î¶¥±é?RKBËèÆüÊüÁ÷¤ÎËÜÅÄÆàÌé²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(27)=Ä¹ºê»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¸µÄ¹ºê¤Î´ã¶À¶¶¤Ç·ëº§¼°¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ëº§¼°¤ÇÄ¹ºê¤Ø¡Ä»çÍÛ²Ö¤¬åºÎï¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ã¶À¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤ÇÀ¶Á¿¤ÊÈ¾Âµ¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Àî±è¤¤¤òºÌ¤ë¥Ô¥ó¥¯¤äÀÖ¤Î»çÍÛ²Ö¤¬Ëþ³«¤Î¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë?Èþ¤Î¶¥±é?¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»çÍÛ²Ö¤¬