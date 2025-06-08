¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½Èþ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(¤Ì¤«¤ê¤ä¡¦¤³¤³¤í¡¢27)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1½µ´Ö¤ªÈè¤ì¥µ¥Þ¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤Û¤ó¤Î¤êÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¡¢¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È¥Ç¥Ë¥à±Ç