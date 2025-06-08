上半期のNo.1マイラー決定戦 第75回安田記念＜GI 3歳以上オープン（国際）（指定）定量コース：1,600メートル（芝・左）＞が6月8日（日）に東京競馬場で行われる。 【予想配信】上半期のNo.1マイラー決定戦「安田記念」をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！ 第75回安田記念（GI）枠順2025年6月8日（日）3回東京2日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 シックスペンス