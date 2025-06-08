アメリカのトランプ大統領は、関係が決裂した実業家のイーロン・マスク氏に対し、民主党の候補者に献金すれば「深刻な結果を招く」と警告しました。マスク氏はトランプ政権の減税策などを盛り込んだ看板法案を繰り返し批判し、トランプ氏と非難の応酬を繰り広げています。こうした中、トランプ大統領は7日、NBCテレビのインタビューで、マスク氏が今後の選挙で共和党に対抗して民主党候補に献金した場合、「深刻な結果を招くだろう