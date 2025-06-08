セガプライズに、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、実写映画『リロ&スティッチ』Lぬいぐるみ“スティッチ”を紹介します☆ セガプライズ ディズニー 実写映画『リロ&スティッチ』Lぬいぐるみ“スティッチ”  登場時期：2025年6月6日より順次サイズ：全長約24×16×32cm投入店舗：全国のゲームセンターなど アニメ