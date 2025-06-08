“右玉王子”の登場は、今期のエポックメイキングとなりそうだ。将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」予選Aリーグ・第1試合、チーム稲葉 対 チーム菅井が6月7日に放送された。チーム稲葉に新加入したルーキー・吉池隆真四段（20）が初戦から大活躍。決着局では、大ピンチから劇的な逆転勝利を飾り、ファンからは大歓声が上がった。【映像】吉池四段、「様子がおかしい」と指摘された瞬間の様子今期の出場プレーヤー