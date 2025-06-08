ファッションモデルのミランダ・カーさん（42）が2025年6月2日、自身のインスタグラムを更新。夫で実業家のエヴァン・シュピーゲルさん（35）と来日し、日本で過ごした時間を楽しんだ様子を報告した。エヴァン・シュピーゲルさんは、画像・動画共有SNS「Snapchat」（スナップチャット）の共同創業者で、Snap Inc.のCEOをつとめる。「日本は私にとって特別な場所」ミランダ・カーさんは、「Japan holds a special place in my heart