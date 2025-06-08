ネーションズリーグ女子予選ラウンドで8日、日本代表（世界ランク6位）はカナダ（同9位）にストレート勝利。開幕3連勝を飾り首位浮上となった。解説を務めたロンドンオリンピック™銅メダリストの迫田さおりさん（37）にカナダ戦の振り返りと次戦ドミニカ共和国の見どころを聞いた。【一覧】バレーボール2025年度日本代表選手＆『ネーションズリーグ』日程佐藤文康TBSアナウンサー：日本3対0の勝利でした。やりましたね開幕3