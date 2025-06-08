お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（49）が8日までに更新されたタレント関根勤のYouTubeチャンネルに出演。“不動産王”になった外国人タレントの実名を挙げた。今回の動画で、鈴木や関根の質問に答える形で「ある意味怖い芸能人」というテーマでトークに花を咲かせた。その流れで「強い芸能人」の話題に。ナイジェリア出身のタレント、ボビー・オロゴンの名前が出て、関根が「ボビーはやばいよ。本当に強いからね、あの人。