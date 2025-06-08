滋賀ふるさと観光大使を務める西川貴教が発起人を務め、琵琶湖岸で開催される恒例の野外音楽イベント『イナズマロック フェス 2025』の第1弾出演アーティストが、8日までに発表された。【写真】『イナズマロック フェス 2025』 ももいろクローバーZ、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ら出演決定滋賀の初秋の風物詩『イナズマロック フェス』は、今年で17年目。琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げ、9月20日・21日に草津